Стало известно имя военного, погиб 3 марта во время обстрелов со стороны оккупантов в зоне ООС

4 марта, 2020, 11:56

Во время обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине 3 марта погиб старший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского 25-летний Владимир Черненко

Об этом сообщил Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

"3 марта во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28 января 1995 года рождения, военнослужащий в/ч А4427", - говорится в сообщении.

Погибший проживал в Новгород-Северском районе Черниговской области, был призван на службу по контракту 1 марта 2017 г.