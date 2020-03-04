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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, погиб 3 марта во время обстрелов со стороны оккупантов в зоне ООС

Стало известно имя военного, погиб 3 марта во время обстрелов со стороны оккупантов в зоне ООС


фото: pressjfo.news
Во время обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине 3 марта погиб старший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского 25-летний Владимир Черненко

Об этом сообщил Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

"3 марта во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28 января 1995 года рождения, военнослужащий в/ч А4427", - говорится в сообщении.

Погибший проживал в Новгород-Северском районе Черниговской области, был призван на службу по контракту 1 марта 2017 г.

 

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