Шевченко сфотографировался с тренером сборной России перед жеребьевкой Лиги наций
4 марта, 2020, 10:13
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сфотографировался со Станиславом Черчесовым, который возглавляет команду России, перед жеребьевкой Лиги наций
Фото опубликовано на странице сборной России в Instagram.
В Амстердаме перед жеребьевкой Лиги наций Шевченко сфотографировался с Черчесовым и главным тренером сборной Польши Ежи Бржечеком.
"Станислав Черчесов, Андрей Шевченко. Ежи Брежечек. Три главных тренера перед жеребьевкой Лиги наций", - подписан снимок.
- Напомним, 3 марта по итогам жеребьевки соперниками сборной Украины по группе 4 стали команды Германии, Испании и Швейцарии .
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