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Espreso.tvСпортШевченко сфотографировался с тренером сборной России перед жеребьевкой Лиги наций

Шевченко сфотографировался с тренером сборной России перед жеребьевкой Лиги наций


фото: Instagram
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сфотографировался со Станиславом Черчесовым, который возглавляет команду России, перед жеребьевкой Лиги наций

Фото опубликовано на странице сборной России в Instagram.

В Амстердаме перед жеребьевкой Лиги наций Шевченко сфотографировался с Черчесовым и главным тренером сборной Польши Ежи Бржечеком.

"Станислав Черчесов, Андрей Шевченко. Ежи Брежечек. Три главных тренера перед жеребьевкой Лиги наций", - подписан снимок.

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