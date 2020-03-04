Шевченко назвал цель сборной Украины в группе с Германией и Испанией

4 марта, 2020, 11:11

Андрей Шевченко заявил, что задача сборной Украины в группе с Германией и Испанией - удержаться в высшем дивизионе Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По мнению Шевченко, в одной группе с Германией, Испанией и Швейцарией успехом для сборной Украины будет удержаться в элитном дивизионе.

"Наша команда только недавно достигла определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, получится ли у нас это. Было очень много сделано для попадания в лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация - показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, зрители получат прекрасную возможность посмотреть на лучшие команды мира.

"Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные ", - констатировал Шевченко.