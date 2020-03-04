Сериал "Арсен Аваков и президенты", - соцсети реагируют на отставку Кабмина

4 марта, 2020, 17:52

Социальные сети разделились: одни считают, что больше всего из отставки правительства получит новый глава Офиса президента Андрей Ермак, другие - Арсен Аваков, третьи - Коломойский. Фотожабы рисуют все

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.

Поэт Юрий Космина написал стихотворение:

"Сериал Арсен Аваков и президенты", - написал Алексей Нестеренко

Фотожаба, относительно голосования "скопом" за весь Кабмин.

Выводы от речи Зеленского:

"Ни один профессионал, даже причастный к олигархам, никогда не сможет работать с идиотами", - считает телеведущий Сергей Высоцкий.

"Эти 20 прекрасных минут, когда Аваков в отставке", - рефлексирует общественная активистка и журналистка Ракитная

Нардеп Владимир Вятрович сравнил монобольшинство со съездом КПСС:

Политолог Виктор Таран вспомнил анекдот о трех конвертах:

Юрий Гудименко пошутил о "Ермак-меню":

Данилюк-Ермолаева:

Голобуцкий: