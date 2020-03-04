Сериал "Арсен Аваков и президенты", - соцсети реагируют на отставку Кабмина
4 марта, 2020, 17:52
Социальные сети разделились: одни считают, что больше всего из отставки правительства получит новый глава Офиса президента Андрей Ермак, другие - Арсен Аваков, третьи - Коломойский. Фотожабы рисуют все
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.
Поэт Юрий Космина написал стихотворение:
"Сериал Арсен Аваков и президенты", - написал Алексей Нестеренко
Фотожаба, относительно голосования "скопом" за весь Кабмин.
Выводы от речи Зеленского:
"Ни один профессионал, даже причастный к олигархам, никогда не сможет работать с идиотами", - считает телеведущий Сергей Высоцкий.
"Эти 20 прекрасных минут, когда Аваков в отставке", - рефлексирует общественная активистка и журналистка Ракитная
Нардеп Владимир Вятрович сравнил монобольшинство со съездом КПСС:
Политолог Виктор Таран вспомнил анекдот о трех конвертах:
Юрий Гудименко пошутил о "Ермак-меню":
Данилюк-Ермолаева:
Голобуцкий:
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