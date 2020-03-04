СБУ сообщила о подозрении двум террористам "ДНР" из Горловки

4 марта, 2020, 11:18

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них присоединился в ряды террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. Находясь на "должности" пулеметчика бандформирования, он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Другой фигурант дела после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганщины исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.