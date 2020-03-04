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Espreso.tvОбществоСБУ объявила подозрение "палачу", которого освободили из плена боевиков

СБУ объявила подозрение "палачу", которого освободили из плена боевиков


фото: reuters
Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинскому гражданину, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этой пыточной", - говорится в сообщении.

Доказательства собраны в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБУ получены доказательства совершения им особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", и будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Продолжается досудебное следствие.

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