Россия "обнаружила нарушения" в работе канала ВВС World News
4 марта, 2020, 09:14
Российский медиарегулятор "Роскомнадзор" выявил нарушения российского законодательства в работе телеканала BBC World News
Об итогах внеплановой проверки ведомство сообщило на своем сайте 3 марта, передает Радио Свобода.
В ведомстве уточнили, что нарушения заключались в отсутствии маркировки контента, содержащего в том числе описание или изображение жестокости и насилия.
По итогам проверки британский канал уличили в нарушении требований закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Кроме того, "Роскомнадзор" отчитался о составлении административных протоколов в отношении других выявленных нарушений.
Все протоколы были переданы в суд. Судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.
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