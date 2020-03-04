Россия "обнаружила нарушения" в работе канала ВВС World News

4 марта, 2020, 09:14

Российский медиарегулятор "Роскомнадзор" выявил нарушения российского законодательства в работе телеканала BBC World News

Об итогах внеплановой проверки ведомство сообщило на своем сайте 3 марта, передает Радио Свобода.

В ведомстве уточнили, что нарушения заключались в отсутствии маркировки контента, содержащего в том числе описание или изображение жестокости и насилия.

По итогам проверки британский канал уличили в нарушении требований закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Кроме того, "Роскомнадзор" отчитался о составлении административных протоколов в отношении других выявленных нарушений.

Все протоколы были переданы в суд. Судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.