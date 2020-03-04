"Весна пришла, народные депутаты. Сажаем ", - Баканов в Раде

4 марта, 2020, 20:40

Начиная с лета прошлого года, Служба безопасности Украины сохранила для страны более 25,7 млрд грн

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время своего отчета в Верховной Раде 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба не дала нанести ущерб государству на сумму свыше 25,7 млрд грн. А это два годовых бюджета СБУ ", - отметил он.

Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировки безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.

Баканов подчеркнул, что служба имеет серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией.

"С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем ", - добавил глава СБУ.