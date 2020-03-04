"Весна пришла, народные депутаты. Сажаем ", - Баканов в Раде
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время своего отчета в Верховной Раде 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
"Служба не дала нанести ущерб государству на сумму свыше 25,7 млрд грн. А это два годовых бюджета СБУ ", - отметил он.
Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировки безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.
Баканов подчеркнул, что служба имеет серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией.
"С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем ", - добавил глава СБУ.
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