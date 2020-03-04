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Espreso.tvОбщество"Таможня нужна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну", - Зеленский о невыполнении бюджета

"Таможня нужна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну", - Зеленский о невыполнении бюджета


фото: reuters
4 марта президент Украины с трибуны Верховной Рады рассказал, что считает провалы в работе таможни одной из крупнейших неудач правительства

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни:

"За 2 месяца нового года невыполнение госбюджета почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них - это провал поступлений с таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла."

По его словам, на таможне отчитывались о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой.

"Но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", - отметил он.

"Таможня нужна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну", - заявил президент.

"Другая наша боль падение промышленности на 5%. Оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило правительство к сожалению инструментов, которые стимулируют внутреннее производство", - добавил Зеленский.

 

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