"Таможня нужна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну", - Зеленский о невыполнении бюджета
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни:
"За 2 месяца нового года невыполнение госбюджета почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них - это провал поступлений с таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла."
По его словам, на таможне отчитывались о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой.
"Но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", - отметил он.
"Таможня нужна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну", - заявил президент.
"Другая наша боль падение промышленности на 5%. Оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило правительство к сожалению инструментов, которые стимулируют внутреннее производство", - добавил Зеленский.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-