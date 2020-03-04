"Слуги" единогласно поддержат Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия
"Замену будем искать вместе Офисом президента, но во фракции у нас единогласно позиция по Ионушасу была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет - у него точно будут голоса ", - заявил Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента. сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
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