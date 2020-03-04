 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Шило на Шмыгаль": соцсети о назначении нового премьера

"Шило на Шмыгаль": соцсети о назначении нового премьера

Сеть отреагировала на назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать