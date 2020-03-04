"Шило на Шмыгаль": соцсети о назначении нового премьера
4 марта, 2020, 18:59
Сеть отреагировала на назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.
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