"От отчаяния": адвокат Юлии Кузьменко об обыске юриста Маслова по делу Шеремета
4 марта, 2020, 11:19
Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Влад Добош назвал "отчаянием следствия" обыск у Леонида Маслова - юриста подозреваемого Андрея Антоненко
Об этом Добош написал в Facebook.
"Дожили! У Леонида Маслова обыски связаны с делом Шеремета! Уже из отчаяния следствие начинает обыскивать адвокатов!" - написал Добош.
Адвокат также назвал действия властей давлением и преследованиями, присущими полицейскомй государствй.
"Фальсификации, давление и преследование продолжается! Приветствую в полицейском государстве!" - добавил Добош.
Ранее сообщалось, что обыск у Леонида Маслова начался с утра 4 марта.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
Читайте также
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
Читайте также
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество