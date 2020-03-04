"От отчаяния": адвокат Юлии Кузьменко об обыске юриста Маслова по делу Шеремета

4 марта, 2020, 11:19

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Влад Добош назвал "отчаянием следствия" обыск у Леонида Маслова - юриста подозреваемого Андрея Антоненко

Об этом Добош написал в Facebook.

"Дожили! У Леонида Маслова обыски связаны с делом Шеремета! Уже из отчаяния следствие начинает обыскивать адвокатов!" - написал Добош.

Адвокат также назвал действия властей давлением и преследованиями, присущими полицейскомй государствй.

"Фальсификации, давление и преследование продолжается! Приветствую в полицейском государстве!" - добавил Добош.

Ранее сообщалось, что обыск у Леонида Маслова начался с утра 4 марта.