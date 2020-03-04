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Espreso.tvОбщество"От отчаяния": адвокат Юлии Кузьменко об обыске юриста Маслова по делу Шеремета

"От отчаяния": адвокат Юлии Кузьменко об обыске юриста Маслова по делу Шеремета


фото: sud.ua
Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Влад Добош назвал "отчаянием следствия" обыск у Леонида Маслова - юриста подозреваемого Андрея Антоненко

Об этом Добош написал в Facebook.

"Дожили! У Леонида Маслова обыски связаны с делом Шеремета! Уже из отчаяния следствие начинает обыскивать адвокатов!" - написал Добош.

Адвокат также назвал действия властей давлением и преследованиями, присущими полицейскомй государствй.

"Фальсификации, давление и преследование продолжается! Приветствую в полицейском государстве!" - добавил Добош.

Ранее сообщалось, что обыск у Леонида Маслова начался с утра 4 марта.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
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