"Одного "Зеленского" отправили в отставку, второго выберем", - Вятрович о премьериаде

4 марта, 2020, 17:19

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович рассказал позицию партии "Европейская солидарность" об отставке правительства

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы все давили желтую кнопку, потому что это имитация изменений. Мы не ожидаем никаких изменений в политике государства. Одного Зеленского мы сейчас отправили в отставку, через несколько минут выберем другого Зеленского на пост премьер-министра. На самом деле изменения в стране станут возможными только после того, как сменится президент страны ", - заявил нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.



Он добавил, что не понимает позиции правящего монобольшинства, которое не представила будущего премьера Дениса Шмыгаля другим фракциям. Также Вятрович заявил, что никто в парламенте не знает новый состав правительства и, с его точки зрения, назначение "списком" всех министров неприемлемо. По мнению Владимира Вьятровича каждую кандидатуру на должность министра следует рассматривать отдельно.