"Одного "Зеленского" отправили в отставку, второго выберем", - Вятрович о премьериаде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мы все давили желтую кнопку, потому что это имитация изменений. Мы не ожидаем никаких изменений в политике государства. Одного Зеленского мы сейчас отправили в отставку, через несколько минут выберем другого Зеленского на пост премьер-министра. На самом деле изменения в стране станут возможными только после того, как сменится президент страны ", - заявил нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.
Он добавил, что не понимает позиции правящего монобольшинства, которое не представила будущего премьера Дениса Шмыгаля другим фракциям. Также Вятрович заявил, что никто в парламенте не знает новый состав правительства и, с его точки зрения, назначение "списком" всех министров неприемлемо. По мнению Владимира Вьятровича каждую кандидатуру на должность министра следует рассматривать отдельно.
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