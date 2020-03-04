"Обсуждаем в США, как быть уверенными в конечном захоронении Nord Stream 2", - Коболев
Об этом Коболев заявил в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает "Укринформ".
"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США, - ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - сказал Коболев.
Глава НАК "Нафтогаз" отметил, что Россия все еще может завершить строительство газопровода.
"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - добавил Коболев.
Также глава Нафтогаза назвал санкции США против российского газопровода "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.
"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - подчеркнул Коболев.
- Напомним, 20 декабря 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год с санкциями против строителей газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2".
- Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2".
- Компания-составитель труб "Северного потока-2" отказалась продолжить работы из-за санкций США.
- В "Газпроме" заявили, что запустят "Северный поток-2" до конца 2020 года.
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