"Обсуждаем в США, как быть уверенными в конечном захоронении Nord Stream 2", - Коболев

4 марта, 2020, 08:00

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет со США и другими западными партнерами "окончательное захоронение" российского проекта "Северный поток-2", предназначенного для транзита газа в обход Украины

Об этом Коболев заявил в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает "Укринформ".

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США, - ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - сказал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз" отметил, что Россия все еще может завершить строительство газопровода.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - добавил Коболев.

Также глава Нафтогаза назвал санкции США против российского газопровода "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - подчеркнул Коболев.