"На дворе уже весна": Зеленский обратился к руководству правоохранительных органов

4 марта, 2020, 18:05

Об этом он заявил на заседании ВР, передает Еспресо.TV.

Президент Зеленский отметил, что сегодня в парламенте отчитаются все правоохранительные органы.

"Президент не влияет на их работу ..., но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй - это Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что некоторые его не имеют, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой ", - подчеркнул президент.

Он также прокомментировал борьбу с коррупцией украинских правоохранителей отметив, что "сейчас пока даже не ничья".

"Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.