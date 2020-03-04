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Espreso.tvОбщество"На дворе уже весна": Зеленский обратился к руководству правоохранительных органов

"На дворе уже весна": Зеленский обратился к руководству правоохранительных органов


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство правоохранительных органов продемонстрировать результат в расследовании резонансных преступлений и напомнил, что "на дворе уже весна"

Об этом он заявил на заседании ВР, передает Еспресо.TV.

Президент Зеленский отметил, что сегодня в парламенте отчитаются все правоохранительные органы.

"Президент не влияет на их работу ..., но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй - это Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что некоторые его не имеют, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой ", - подчеркнул президент.

Он также прокомментировал борьбу с коррупцией украинских правоохранителей отметив, что "сейчас пока даже не ничья".

"Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.

 

 

 

 

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