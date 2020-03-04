"На дворе уже весна": Зеленский обратился к руководству правоохранительных органов
Об этом он заявил на заседании ВР, передает Еспресо.TV.
Президент Зеленский отметил, что сегодня в парламенте отчитаются все правоохранительные органы.
"Президент не влияет на их работу ..., но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй - это Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что некоторые его не имеют, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой ", - подчеркнул президент.
Он также прокомментировал борьбу с коррупцией украинских правоохранителей отметив, что "сейчас пока даже не ничья".
"Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, президент Владимир Зеленский приехал на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.
- Зеленский критически оценил работу правительства Алексея Гончарука в некоторых вопросах.
- Президент Украины с трибуны Верховной Рады рассказал, что считает провалы в работе таможни одной из крупнейших неудач правительства.
- Впоследствии, Зеленский заявил, что многие в Украине не готовы ко второму этапу медреформы, который должен начаться на 1 апреля.
- Президент Украины заявил, что правительство провалило коммуникацию с местными властями.
- 4 марта на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР последние его освистали, когда гарант заявил , что не влияет на работу правоохранительных ведомств.
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