"Мы теряем время и теряем доказательства": Венедиктова раскритиковала взаимодействие с Офисом генпрокурора

4 марта, 2020, 21:24

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова раскритиковала взаимодействие с Офисом генпрокурора

Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Во-первых, определение подследственности ГБР. Оно пересекается с подследственности НАБУ. В ряде случаев это не просто дублирование функций, а передача дел с одного органа к другому. Без установленной подследственности ГБР будет заниматься коррупцией только на низшем звене и среднем. Во-вторых , отсутствие процедуры заочного осуждения лица, что затрудняет привлечение к ответственности лиц, скрывающихся за пределами государства или на оккупированных территориях. В-третьих, чрезмерная бюрократизированная процедура во время досудебного расследования. Необходимость согласования следователем почти каждого своего действия с прокурором. Мы теряем время. Мы теряем доказательства. В-четвертых, организация Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем 1 тыс. внедрения ГБР не назначено процессуальных руководителей. Соответственно то, что их фактическое расследование заблокировано", - сказала Венедиктова.

По ее словам, самое главное, что генпрокурор не только скрывает этот факт, но и отрицает. Она добавила, что ГБР в политику не играет, "как бы некоторые лица не указывали на политическую ангажированность".