"Когда 10 млн живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты тем, кто 2-3 раза в год прилетает в Украину": Зеленский о зарплатах иностранцам в наблюдательных советах
4 марта, 2020, 16:40
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить концепцию начисления заработных плат и премий членам наблюдательных советов государственных компаний
Об этом он заявил, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Мы понимаем, что есть законы рынка. Мы не предлагаем популистски платить минималку. Но, простите, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза в год прилетают в Украину ", - заявил Зеленский.
По его словам, сейчас фактически "присматривать стало выгоднее, чем работать".
По данным Офиса реформ Кабмина, член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год.
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