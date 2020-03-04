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Espreso.tvОбщество"Голос" требует поименного назначения каждого министра, - Вакарчук

"Голос" требует поименного назначения каждого министра, - Вакарчук


фото: goloszmin.org
Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что президент Владимир Зеленский делает ошибку тем, что хочет назначить всех министров в "турборежиме"

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Хотелось бы, чтобы с трибуны президент признал этот факт, но, к сожалению, мы услышали только много общих слов. Вместе с тем, это не так важно сейчас говорить о старом правительстве. Заявление бывшего премьер-министра Гончарука было поддержано большинством в Верховной Раде . Важно понять, как будет формироваться новое правительство. Мы как фракция "Голос" требуем, чтобы голосование и представление правительственных министров происходило поименно по каждому министру, с представлением программы, с конкретными их предложениями. Мы сейчас повторяем ту же ошибку, точнее монобольшинство, и президент, повторяет ту ошибку, которую они сделали 6 месяцев назад. В "турборежиме", скопом всех назначить. И что мы видим? Через полгода мы снова будем говорить, что они не справились. Мы требуем поименного голосования за назначение " , - сказал Вакарчук.

 

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