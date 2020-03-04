"Фракция "Голос" не поддержит формирование правительства Януковича", - Устинова

4 марта, 2020, 19:36

4 марта нардеп от "Голоса" Александра Устинова выступила с демаршем против нового правительства монобольшинства, назвав его "цирком". Позже депутаты партии покинули зал под куполом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вы знаете, очень трудно будет себе представить, как зал будет голосовать закон о земле, когда у нас вообще нет министра агрополитики. Я хочу вам напомнить, как многим из вас было стыдно нажать кнопку за Кабмин, когда вы видели там "старого-нового" Арсена Авакова. Скажите сейчас, когда после дела Шеремета и издевательств над волонтерами вам уже не стыдно будет за него голосовать, нет? Это новое лицо, в этом новом правительстве?" - спросила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова ".

Затем нардеп заявила: "Фракция "Голос" не поддержит этот цирк и формирование правительства Януковича".

"Я прошу каждого, кто будет голосовать за этот новое правительство, 10 раз подумать, готовы ли вы на такие новые лица", - подчеркнула политик.

После выступления Устиновой, фракция "Голоса" покинула зал заседаний Верховной Рады.