"Фракция "Голос" не поддержит формирование правительства Януковича", - Устинова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Вы знаете, очень трудно будет себе представить, как зал будет голосовать закон о земле, когда у нас вообще нет министра агрополитики. Я хочу вам напомнить, как многим из вас было стыдно нажать кнопку за Кабмин, когда вы видели там "старого-нового" Арсена Авакова. Скажите сейчас, когда после дела Шеремета и издевательств над волонтерами вам уже не стыдно будет за него голосовать, нет? Это новое лицо, в этом новом правительстве?" - спросила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова ".
Затем нардеп заявила: "Фракция "Голос" не поддержит этот цирк и формирование правительства Януковича".
"Я прошу каждого, кто будет голосовать за этот новое правительство, 10 раз подумать, готовы ли вы на такие новые лица", - подчеркнула политик.
После выступления Устиновой, фракция "Голоса" покинула зал заседаний Верховной Рады.
Фракция "Голоса" покинула зал заседаний Верховной Рады. Депутаты не будут принимать участия в рассмотрении вопроса о назначении нового Кабмина.- Голос (@GolosZmin) March 4, 2020
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?