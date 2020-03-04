ПРЯМОЙ ЭФИР: Экс-вице-премьер Павел Розенко в стриме на Еспресо - о тарифах, неиндексации пенсий, переформатировании Кабмина
4 марта, 2020, 14:04
Смотрите стрим на нашей Facebook- и YouTube-странице с топ-чиновником предыдущей власти с 14:00 до 15:00
Экс-вице-премьер по социальным вопросам из предыдущего правительства Владимира Гройсмана будет говорить с ведущим стрима, главным редактором портала Еспресо Сергеем Руденко о:
- социальной политике правительства "зеленых", в частности о вопросах:
а) тарифов;
б) индексации пенсии, которую перенесли на сентябрь 2020-го;
- переформатировании Кабинета Министров.
Смотрите стрим на странице Еспресо в Facebook:
(код стрима)
Или на странице Еспресо в YouTube:
(код стрима)
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