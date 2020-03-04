Предусмотрено 72 млрд: в Минздраве заявили о готовности запустить второй этап медреформы
Об этом заявила в эфире Еспресо.TV гендиректор Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорук.
"На сегодняшний день вся нормативная база для запуска второго этапа есть. Она готова, она проголосована. Все готово, вся система готова к запуску второй волны медреформы. По результатам исследований, 76% населения довольны первым шагом тех реформ, которые происходят в медицине. Довольны медики первичного звена, довольны пациенты. Предусмотрены деньги - это 72 млрд, которые предусмотрены в Программе медицинских гарантий".
Чиновница также назвала возможные трудности в вопросе запуска второго этапа медреформы.
"Единственное, что может только мешать, - это какие-то политические процессы, колебания власти и то, что они на сегодняшний день артикулируются обществу. Это может создавать определенные трудности", - добавила Сухорук.
- Напомним, президент Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам медреформы во главе с председателем парламентского комитета по вопросам здоровья, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.
- Великобритания выделит для Украины £ 4 млн на медреформу.
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