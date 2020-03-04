Правительство изменило менеджмент в десятках госкомпаний, - Гончарук
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает Еспресо.TV.
"Но - это не особая компания. Таких компаний - десятки. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний. На Припортовом заводе, на "Артемсоли", на "Энергоатоме" - и этот список можно очень долго продолжать", - подчеркнул глава правительства.
Гончарук назвал причину кампании, которая была против правительства в СМИ.
"Мы боролись с коррупцией на всех участках, вверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем. Поэтому за последние месяцы на правительство вылилось тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это наших министров, которые много раз принимали сложные решения ", - сказал Гончарук.
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