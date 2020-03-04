Правительство провалило разъяснительную кампанию, - Зеленский о платежках за газ

4 марта, 2020, 16:35

Об этом он сказал во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Следующий вопрос - коммунальные платежи. Мы действительно подписали контракт на транзит газа. Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах. Снизили цены на газ для нашего населения. Сегодня она на 35% ниже, чем в прошлом году и самая низкая за последние 4 года, но люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и в феврале. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то вообще просчитали тем, кто газом не пользуется. Я думаю, что правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местными властью, чтобы люди действительно ощутили уменьшение платежки за тепло", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что платежки за газ - не единственное, что нужно уменьшать.