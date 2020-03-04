Послы ЕС согласовали продление санкций против России, - журналист

4 марта, 2020, 14:19

Комитет постоянных представителей стран ЕС в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций в отношении России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов плюс 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Продолжение санкций должно быть подтверждено министрами 12 марта", - говорится в сообщении Йозвяк в Twitter.