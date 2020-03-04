Послы ЕС согласовали продление санкций против России, - журналист
4 марта, 2020, 14:19
Комитет постоянных представителей стран ЕС в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций в отношении России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов плюс 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Продолжение санкций должно быть подтверждено министрами 12 марта", - говорится в сообщении Йозвяк в Twitter.
Eu ambassadors have extended visa bans & asset freezes against 175 Russians and separatists + 44 entities by six months for violating the territorial integrity of #Ukraine . Should be confirmed by ministers on 12 March. #Crimea #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020
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