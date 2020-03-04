Порошенко и Зеленский пообщались с глазу на глаз в президиуме Рады. ФОТО

4 марта, 2020, 19:36

Об этом сообщает Украинская правда.

Так, представители фракций "Голос" и "Европейская солидарность" требовали, чтобы им дали право объявить заявление в сессионном зале.



В президиуме завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.



Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал, когда все ушли из президиума, Порошенко подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.

Фото: Ян Доброносов