Полиция вновь сопровождает поезда "Укрзализныци"

4 марта, 2020, 15:37

В рамках пилотного проекта "Укрзализныця" сообщила, что сотрудники полиции начали сопровождение пассажирских поездов №122 / 121 Николаев-Киев-Ровно и №24 / 23 Одесса-Москва

Об этом сообщила УЗ в Facebook.

"Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - сообщили в УЗ.

По данным полиции, в период 21-27 февраля были составлены 30 административных постановлений (из-за запрета курения и употребления алкоголя), 25 человек получили устные предупреждения.

"27 февраля 2020 года во время следования поезда № 24/23 Одесса-Москва работники полиции успешно предупредили ограбление пассажира и задержали подозреваемого. Сейчас "Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей", - указали в "Укрзализныци".

В украинских поездах до сих пор отсутствовали правоохранители. Они были лишены функции обеспечения общественного порядка там в 2013 году.