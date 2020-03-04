Полиция вновь сопровождает поезда "Укрзализныци"
Об этом сообщила УЗ в Facebook.
"Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - сообщили в УЗ.
По данным полиции, в период 21-27 февраля были составлены 30 административных постановлений (из-за запрета курения и употребления алкоголя), 25 человек получили устные предупреждения.
"27 февраля 2020 года во время следования поезда № 24/23 Одесса-Москва работники полиции успешно предупредили ограбление пассажира и задержали подозреваемого. Сейчас "Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей", - указали в "Укрзализныци".
В украинских поездах до сих пор отсутствовали правоохранители. Они были лишены функции обеспечения общественного порядка там в 2013 году.
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