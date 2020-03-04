Под Киевом 10 авто из-за тумана попали в ДТП
4 марта, 2020, 10:59
На Одесской трассе под Киевом из-за тумана более 10 авто попали в дорожно-транспортные происшествия
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