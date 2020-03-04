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Espreso.tvОбществоПод Киевом 10 авто из-за тумана попали в ДТП

Под Киевом 10 авто из-за тумана попали в ДТП


фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/
На Одесской трассе под Киевом из-за тумана более 10 авто попали в дорожно-транспортные происшествия

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В направлении столицы в течение 100 метров более 10 авто попали в ДТП. Сообщается о пострадавших.

 

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