Отставка правительства: вице-премьер Федоров подал в НАПК декларацию как кандидат на свою же должность
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно поданной декларации, доходы Федорова в 2019 году составили почти 5 млн гривень, из которых более 250 тысяч - это зарплата в Кабмине, остальные - доход от бизнеса. При этом его жена за прошлый год задекларировала 11 тысяч гривень соцпомощи.
Федоров в банке хранит более 460 тыс. гривень, более 6 тыс. долларов и 3 тыс. евро. Кроме того, у него есть 200 тыс. долларов наличными. Он также внес в декларацию дом в Запорожской области и две квартиры в Киеве, одну из которых он арендует.
В собственности Федорова находятся компании ООО "5 Служба", ООО "СММСТУДИО" и доля в ООО "СТАДИМИР".
С декларацией вице-премьера можно ознакомиться здесь .
Напомним, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, отказались от предложенных должностей в министерствах Коростелев, Жуковский и Милованов
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-