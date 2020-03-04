Отставка правительства: вице-премьер Федоров подал в НАПК декларацию как кандидат на свою же должность

4 марта, 2020, 14:16

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в новом Кабмине может сохранить свой пост. Это следует из предоставленной 4 марта декларации кандидата на должность

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно поданной декларации, доходы Федорова в 2019 году составили почти 5 млн гривень, из которых более 250 тысяч - это зарплата в Кабмине, остальные - доход от бизнеса. При этом его жена за прошлый год задекларировала 11 тысяч гривень соцпомощи.

Федоров в банке хранит более 460 тыс. гривень, более 6 тыс. долларов и 3 тыс. евро. Кроме того, у него есть 200 тыс. долларов наличными. Он также внес в декларацию дом в Запорожской области и две квартиры в Киеве, одну из которых он арендует.

В собственности Федорова находятся компании ООО "5 Служба", ООО "СММСТУДИО" и доля в ООО "СТАДИМИР".

С декларацией вице-премьера можно ознакомиться здесь .

Напомним, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, отказались от предложенных должностей в министерствах Коростелев, Жуковский и Милованов