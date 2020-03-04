Осадки будут преобладать на западе, - синоптик Наталья Диденко о погоде в ближайшие дни

4 марта, 2020, 15:31

В большинстве областей Украины 4 и 5 марта будет теплая погода, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов

Об этом сообщила Наталья Диденко в эфире Еспресо .

"На побережьях морей может быть свежей. Сильный ветер стих, но где-то будет умеренный и сильный. Осадки будут в западных областях, карпатских регионах и на высокогорье может быть мокрый снег, но все же благодаря высокой температуре там, где будут осадки, будет преобладать дождь. На остальной территории сухая воздушная масса ", - предупредила синоптик.

В Киеве и сегодня и завтра теплая погода. Температура воздуха до + 12 и +14 градусов. Без осадков.

С 5 марта в западных областях ожидается похолодание.