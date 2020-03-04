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Espreso.tvОбществоОпубликован состав кандидатов нового Кабмина, - СМИ

Опубликован состав кандидатов нового Кабмина, - СМИ

Появился состав нового Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля

Соответствующий документ опубликовал 24 канал.

Согласно списку, в новом Кабинете министров останутся несколько членов предыдущего правительства Алексея Гончарука.

Состав Кабинета министров Дениса шныряли:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

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