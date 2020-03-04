Найти замену за 2 часа не сможем: Корниенко анонсировал голосование за часть министров на следующей неделе
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина .
"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на должность премьер-министра - ред.) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим о вице-премьере по ВПК, г. Хрусталеве, то если он отказался - найти его уровня замену за 2 часа мы не сможем, это вопрос, который надо обработать", - рассказал Корниенко в кулуарах парламента.
По его словам, в среду стоит задача перезапустить Кабинет Министров с имеющимися кандидатами, а уже на следующей неделе найти тех руководителей министерств, которых не хватает, и назначить их на следующей пленарной неделе, которая состоится с 17 по 20 марта.
"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, затем в течение недели будет время заполнить остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, поскольку мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех министров", - заявил заместитель главы фракции "Слуга народа".
- Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины и назначить главой украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра развития общин и территорий.
- СМИ сообщают, что уже четверо кандитатов на должности в новом правительстве отказались от предложения, в частности Олег Коростылев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса. Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса. Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики. А Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.
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