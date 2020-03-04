На Черниговщине столкнулись грузовики, двое погибших
Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черниговской области.
"3 марта в 18:35 в Службу спасения "101" в Бахмаче районе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 118 км автодороги Кипти-Глухов-Бачевск возле с. Пальчики Бахмачского района. Там столкнулись два грузовых автомобиля MAN TGX 24.440 и MAN 18.480", - говорится в сообщении.
В результате лобового столкновения 55-летний водитель автомобиля MAN TGX 24.440 погиб на месте происшествия. Водитель грузовика MAN 18.480 оказался заблокированным в кабине транспортного средства.
Чрезвычайники, прибывшие на вызов, отключили аккумуляторные батареи грузовиков и с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя. Мужчину каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу Бахмача. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и 48-летний водитель скончался.
На месте происшествия работало 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Причину и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
ФОТО - ГСЧС:
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