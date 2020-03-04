Министром иностранных дел в новом правительстве стал Дмитрий Кулеба, - решение Рады

4 марта, 2020, 20:02

Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра иностранных дел в правительстве Дениса Шмыгаля

"За" проголосовали 288 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV .

До этого Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В новом правительстве на этой должности будет работать уже экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.

До этого парламент назначил министром обороны Андрея Тарана, а также большую часть нового правительства.

Ранее Верховная Рада освободила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.