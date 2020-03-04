Министром иностранных дел в новом правительстве стал Дмитрий Кулеба, - решение Рады
4 марта, 2020, 20:02
Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра иностранных дел в правительстве Дениса Шмыгаля
"За" проголосовали 288 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV .
До этого Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В новом правительстве на этой должности будет работать уже экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.
До этого парламент назначил министром обороны Андрея Тарана, а также большую часть нового правительства.
Ранее Верховная Рада освободила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.
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