 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистром иностранных дел в новом правительстве стал Дмитрий Кулеба, - решение Рады

Министром иностранных дел в новом правительстве стал Дмитрий Кулеба, - решение Рады

Дмитрий Кулеба
фото: Reuters
Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра иностранных дел в правительстве Дениса Шмыгаля

"За" проголосовали 288 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV .

До этого Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В новом правительстве на этой должности будет работать уже экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.

До этого парламент назначил министром обороны Андрея Тарана, а также большую часть нового правительства.

Ранее Верховная Рада освободила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.  

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать