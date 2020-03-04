Министерство АПК пока не будут создавать, - Корниенко

4 марта, 2020, 14:01

4 марта в кулуарах нардеп Александр Корниенко заявил, что есть голоса за отставку премьера Гончарука и назначение Шмыгаля

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Министерство АПК не создается пока", - ответил Корниенко на вопросы журналистов.

На вопрос, правда ли, что Милованов и Жуковский отказались от должностей в новом правительстве, тот отметил:

"Есть такая непроверенная информация".

Напомним, ранее депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что 3 кандидата в министры отказались от предложенных должностей

2 марта Александр Корниенко заявлял, что министерство АПК планируют восстановить, так как " укрупнение министерств не сработало"