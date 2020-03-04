Министерство АПК пока не будут создавать, - Корниенко
4 марта, 2020, 14:01
4 марта в кулуарах нардеп Александр Корниенко заявил, что есть голоса за отставку премьера Гончарука и назначение Шмыгаля
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
"Министерство АПК не создается пока", - ответил Корниенко на вопросы журналистов.
На вопрос, правда ли, что Милованов и Жуковский отказались от должностей в новом правительстве, тот отметил:
"Есть такая непроверенная информация".
Напомним, ранее депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что 3 кандидата в министры отказались от предложенных должностей
2 марта Александр Корниенко заявлял, что министерство АПК планируют восстановить, так как " укрупнение министерств не сработало"
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