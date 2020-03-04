Минветеранов возглавит заместитель начальника Генштаба Бесараб, - Коляда

4 марта, 2020, 15:09

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"В Минветеранов будет новый глава ... Сергей Бессараб", - сказала Коляда.

Также ранее на своей странице в социальной сети Facebook она приветствовала будущего министра по реинтеграции Донбасса Алексея Резникова.

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М. Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.

С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По сообщению координатора волонтерской сообщества "Вернись живым" Виталия Дейнеги, став командующим АТО, Бессараб запретил украинским военнослужащим отвечать на артиллерийские обстрелы боевиков огнем из артиллерии.

В июне 2016 года волонтеры, которые помогают украинским военным на Донбассе, даже открыто обсуждали возможность организации акции протеста против командующего АТО Сергея Бессараба .

"Из-за его некомпетентности, халатности и трусости каждый день погибают солдаты в АТО. Вопрос его скорейшей отставки и изменения системы принятия решений в Генштабе решит очень много. С таким командованием мы не только не выиграем войну. С таким командованием у нас скоро закончатся места на кладбищах ", - писал тогда Дайнега.