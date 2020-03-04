Милованов отказался от должности в новом правительстве, - СМИ
4 марта, 2020, 12:55
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от нее.
Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что после разделения Минэкономики на два министерства Милованов может занять должность министра аграрной политики в новом правительстве.
- Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что комитет поддержал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
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