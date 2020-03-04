Милованов о том, почему не пошел в правительство Шмыгаля

4 марта, 2020, 22:26

Экс-министр Минэкономики Тимофей Милованов рассказал, что сделал все от него зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами. Мы перезапустили государство впервые за много лет. Мы начали создавать изменения, которые так давно требовались Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций ", - написал Милованов.