Милованов о том, почему не пошел в правительство Шмыгаля
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он добавил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику.
"Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые.
Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты ", - написал Милованов.
Он отметил, что сделал все от него зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться.
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