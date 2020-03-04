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Espreso.tvОбществоМилованов о том, почему не пошел в правительство Шмыгаля

Милованов о том, почему не пошел в правительство Шмыгаля

Экс-министр Минэкономики Тимофей Милованов рассказал, что сделал все от него зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами. Мы перезапустили государство впервые за много лет. Мы начали создавать изменения, которые так давно требовались Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций ", - написал Милованов.

Он добавил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику.

"Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые.
Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты ", - написал Милованов.

Он отметил, что сделал все от него зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться.

 

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