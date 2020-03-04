Миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
Об этом он заявил в среду в письме к своим сторонникам, сообщает BBC .
"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонки по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня стало ясно, что мое пребывание в них осложнит достижение этой цели", - заявил Майкл Блумберг.
После провала на внутрипартийных выборах Блумберг поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
"Я знаю Джо очень давно. Я знаю его порядочность, его честность и его неукоснительное следование вопросам, которые так важны для нашей страны", - подчеркнул Блумберг.
Блумберг покидает избирательную кампанию после провальных результатов в "супервторник" - голосования в 14 штатах и на одной американской территории, по итогам которого миллиардер победил только на Американском Самоа.
Блумберг только в ноябре объявил о намерении участвовать в выборах, поэтому решил пропустить праймериз в первых четырех одеждах, и сосредоточился на сборе делегатов в 14 штатах "супервторника".
С ноября он вложил в рекламу в этих штатах более полмиллиарда долларов. Блумберг - один из самых богатых людей мира, с состоянием в $ 55,5 млрд он занимает девятую строчку в рейтинге Forbes.
Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, включая второй по размеру - Техас, однако сенатор Берни Сандерс выиграл в большом - Калифорнии.
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
Читайте также
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии