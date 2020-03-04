Миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

4 марта, 2020, 17:48

Миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из борьбы за кресло президента США

Об этом он заявил в среду в письме к своим сторонникам, сообщает BBC .

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонки по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня стало ясно, что мое пребывание в них осложнит достижение этой цели", - заявил Майкл Блумберг.

После провала на внутрипартийных выборах Блумберг поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Я знаю Джо очень давно. Я знаю его порядочность, его честность и его неукоснительное следование вопросам, которые так важны для нашей страны", - подчеркнул Блумберг.

Блумберг покидает избирательную кампанию после провальных результатов в "супервторник" - голосования в 14 штатах и на одной американской территории, по итогам которого миллиардер победил только на Американском Самоа.

Блумберг только в ноябре объявил о намерении участвовать в выборах, поэтому решил пропустить праймериз в первых четырех одеждах, и сосредоточился на сборе делегатов в 14 штатах "супервторника".

С ноября он вложил в рекламу в этих штатах более полмиллиарда долларов. Блумберг - один из самых богатых людей мира, с состоянием в $ 55,5 млрд он занимает девятую строчку в рейтинге Forbes.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, включая второй по размеру - Техас, однако сенатор Берни Сандерс выиграл в большом - Калифорнии.