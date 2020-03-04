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Espreso.tvОбществоКулебу и Пристайко в новом Кабмине поменяют местами, - Верещук

Кулебу и Пристайко в новом Кабмине поменяют местами, - Верещук


фото: gordon.ua
Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел, а действующий министр Вадим Пристайко должен быть назначен на его должность вице-премьера

Об этом сообщила журналистам глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Еспресо.TV.

При этом, по ее информации, действующий глава МИД Вадим Пристайко не идет из правительства - он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Отдельно будет министр обороны проголосован и министр иностранных дел. Вы увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел. Поэтому главой МИД будет Кулеба, а вице-премьером по вопросам европейской интеграции будет Пристайко ", - сказала Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. То есть те фамилии, которые будут прочитаны - они будут проголосованы", - добавила депутат.

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