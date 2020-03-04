Коронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците специального медоборудования

4 марта, 2020, 09:03

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также ВОЗ попросила компании и правительство увеличить производство оборудования на 40% из-за роста количества случаев смерти от респираторных заболеваний.

Вирус продолжал распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, и несколько стран сообщили о своих первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии.