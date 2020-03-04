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Espreso.tvОбществоКоронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците специального медоборудования

Коронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците специального медоборудования


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также ВОЗ попросила компании и правительство увеличить производство оборудования на 40% из-за роста количества случаев смерти от респираторных заболеваний.

Вирус продолжал распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, и несколько стран сообщили о своих первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии.

 

 
  • По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.
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