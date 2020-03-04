Коронавирус в Украине: родителям ограничат вход в учебные заведения Киева

4 марта, 2020, 15:18

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в школах Киева усилили контроль за состоянием здоровья детей и ограничили доступ родителей в учебные заведения

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в школах ввели "пятиминутки здоровья" для школьников, а ученикам напоминают о правилах личной гигиены.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведении при распространении инфекционных заболеваний", - заявил он.

Также Мондриевский добавил, что в случае ухудшения самочувствия детям прежде всего будут измерять температуру, школы обеспечены термометрами, закуплены дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ.

Кроме того, в садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

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