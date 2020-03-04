Коронавирус: украинка с собакой заявила, что после звонка президента о ее эвакуации ничего неизвестно

4 марта, 2020, 22:43

Украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане со своей собакой, возмущена, что о ее эвакуации до сих пор ничего не слышно и уже неделю ей никто не звонил

Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Через 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Украина ставит запрет, причиной которого является случай в Гонконге - подозрение у собаки на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история только стала громкой, и затем погасла. Ни об эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы ", - написала Анастасия.

Она не знает, сколько продлится карантин в Китае и как она попадет домой. Анастасия добавила, что с продуктами питания проблем сейчас нет, но есть проблема с питьевой водой, так как она закончилась и охрана дома не смогла ей помочь в этом вопросе и выйти тоже не позволила.

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