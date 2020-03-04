Коронавирус: МВФ и Всемирный банк проведут свои "весенние встречи" в онлайн-формате - заявление руководителей

4 марта, 2020, 08:13

Весенние собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка состоятся в виртуальном формате из-за коронавируса

Об этом сообщили в совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент группы ВБ Дэвид Малпасс, передает Укринформ.

"Как и остальной мир, мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом и человеческими трагедиями вокруг него. Учитывая растущие проблемы, связанные с вирусом, руководства МВФ и группы Всемирного банка, а также их исполнительные советы договорились реализовать совместный план адаптации весенних собраний 2020 года к виртуальному формату", - отмечается в заявлении.

Руководители глобальных финансовых институтов объяснили, что это делается для безопасности участников.

"Мы продолжаем быть полностью преданными продуктивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами и будем максимально использовать наши возможности, связанные с IТ и виртуальной связью, чтобы провести основные консультации по поводу политики членства", - подчеркнули Георгиева и Малпасс.