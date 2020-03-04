 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: МВФ и Всемирный банк проведут свои "весенние встречи" в онлайн-формате - заявление руководителей

Коронавирус: МВФ и Всемирный банк проведут свои "весенние встречи" в онлайн-формате - заявление руководителей


фото: reuters
Весенние собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка состоятся в виртуальном формате из-за коронавируса

Об этом сообщили в совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент группы ВБ Дэвид Малпасс, передает Укринформ.

"Как и остальной мир, мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом и человеческими трагедиями вокруг него. Учитывая растущие проблемы, связанные с вирусом, руководства МВФ и группы Всемирного банка, а также их исполнительные советы договорились реализовать совместный план адаптации весенних собраний 2020 года к виртуальному формату", - отмечается в заявлении.

Руководители глобальных финансовых институтов объяснили, что это делается для безопасности участников.

"Мы продолжаем быть полностью преданными продуктивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами и будем максимально использовать наши возможности, связанные с IТ и виртуальной связью, чтобы провести основные консультации по поводу политики членства", - подчеркнули Георгиева и Малпасс.

  • Международный валютный фонд и Всемирный банк дважды в год (весной и осенью) проводят регулярные собрания с участием глав государств, правительств, профильных министерств и центробанков стран-членов. Ближайшие такие собрания были запланированы на первую половину апреля в Вашингтоне.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать