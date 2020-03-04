Коронавирус: МВФ и Всемирный банк проведут свои "весенние встречи" в онлайн-формате - заявление руководителей
Об этом сообщили в совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент группы ВБ Дэвид Малпасс, передает Укринформ.
"Как и остальной мир, мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом и человеческими трагедиями вокруг него. Учитывая растущие проблемы, связанные с вирусом, руководства МВФ и группы Всемирного банка, а также их исполнительные советы договорились реализовать совместный план адаптации весенних собраний 2020 года к виртуальному формату", - отмечается в заявлении.
Руководители глобальных финансовых институтов объяснили, что это делается для безопасности участников.
"Мы продолжаем быть полностью преданными продуктивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами и будем максимально использовать наши возможности, связанные с IТ и виртуальной связью, чтобы провести основные консультации по поводу политики членства", - подчеркнули Георгиева и Малпасс.
- Международный валютный фонд и Всемирный банк дважды в год (весной и осенью) проводят регулярные собрания с участием глав государств, правительств, профильных министерств и центробанков стран-членов. Ближайшие такие собрания были запланированы на первую половину апреля в Вашингтоне.
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