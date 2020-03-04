Комитет Рады рекомендовал депутатам определиться с недоверием Рябошапке в зале
Об этом сообщает РБК-Украина .
Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что за рассмотрение постановления об отставке генпрокурора проголосовало большинство народных депутатов.
"Поступило предложение о том, чтобы рекомендовать Верховной Раде на заседании определиться путем голосования относительно принятия решения или отклонения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке", - заявил Монастырский.
Он также подтвердил, что постановление не будет проголосовано на заседании 4 марта.
"Сегодня этот вопрос не может быть вынесен на внеочередное заседание Верховной Рады. Ведь повестка дня является исчерпывающей", - добавил он.
- Идет сбор подписей о созыве внеочередного заседания об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
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