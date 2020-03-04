Комитет Рады рекомендовал депутатам определиться с недоверием Рябошапке в зале

4 марта, 2020, 15:21

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке

Об этом сообщает РБК-Украина .

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что за рассмотрение постановления об отставке генпрокурора проголосовало большинство народных депутатов.

"Поступило предложение о том, чтобы рекомендовать Верховной Раде на заседании определиться путем голосования относительно принятия решения или отклонения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке", - заявил Монастырский.

Он также подтвердил, что постановление не будет проголосовано на заседании 4 марта.

"Сегодня этот вопрос не может быть вынесен на внеочередное заседание Верховной Рады. Ведь повестка дня является исчерпывающей", - добавил он.