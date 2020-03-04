IТ-отрасль в Украине растет в пять раз быстрее, чем мировые темпы, - глава Microsoft в Украине
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Де Йонг добавил, что Украина - страна с большим потенциалом.
"Я это вижу и именно поэтому я, голландец, переехал сюда, чтобы возглавить украинский офис", - сказал он.
По его словам, в стране много высококвалифицированных IТ-специалистов.
"Возможно, поэтому IТ-индустрия в Украине - одна из самых прогрессивных отраслей, которая динамично развивается и гарантирует рост экономики не только в далекой перспективе, но и сегодня. Темп роста индустрии составляет 25% ежегодно на фоне 4-6% мировых темпов. Благодаря таким показателям можно прогнозировать рост инвестиционной привлекательности страны", - сказал гендиректор.
Де Йонг выделил возможности цифровой трансформации для таких сфер, как агропромышленность, IT-индустрия и производство.
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