IТ-отрасль в Украине растет в пять раз быстрее, чем мировые темпы, - глава Microsoft в Украине

4 марта, 2020, 08:27

Генеральный директор "Microsoft Украина" Ян Питер де Йонг заявил, что темп роста индустрии в стране составляет 25% ежегодно на фоне 4-6% по миру

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Де Йонг добавил, что Украина - страна с большим потенциалом.

"Я это вижу и именно поэтому я, голландец, переехал сюда, чтобы возглавить украинский офис", - сказал он.

По его словам, в стране много высококвалифицированных IТ-специалистов.

"Возможно, поэтому IТ-индустрия в Украине - одна из самых прогрессивных отраслей, которая динамично развивается и гарантирует рост экономики не только в далекой перспективе, но и сегодня. Темп роста индустрии составляет 25% ежегодно на фоне 4-6% мировых темпов. Благодаря таким показателям можно прогнозировать рост инвестиционной привлекательности страны", - сказал гендиректор.

Де Йонг выделил возможности цифровой трансформации для таких сфер, как агропромышленность, IT-индустрия и производство.