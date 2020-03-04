ICU стала главным партнером соревнований студентов-финансистов в Украине

4 марта, 2020, 20:17

28 февраля в Киеве прошли финальные соревнования 10-го юбилейного CFA Institute Research Challenge, ключевым партнером которого в очередной раз выступила инвестиционная группа ICU

В рамках конкурса, который ежегодно проходит в более чем 70 странах мира, талантливые студенты-финансисты совместно с опытными менторами готовят инвестиционные отчеты об известных компаниях и защищают их перед жюри, состоящим из опытных профессионалов отрасли.

В этом году победу в украинском финале одержала команда студенток Киевской школы экономики в составе Марины Солопенко, Юлии Пекарь и Ирины Гурик, которые представили отчет о компании Coca-Cola НВС. Лучшая студентка команды получила от ICU стипендию для защиты экзамена CFA Level 1.

"Девушки уверенно продемонстрировали, что финансовый мир принадлежит не только мужчинам. Они подготовили отличную презентацию, которая по своему уровню ничем не отличалась от презентаций аналитиков западных инвестиционных банков. Мы много лет поддерживаем CFA Institute Research Challenge именно для того, чтобы таких вдохновляющих молодых профессионалов было больше. Они - будущее финансовой отрасли и экономики Украины", - подчеркнул Макар Пасенюк, основатель ICU.

«Поддержка и признание конкурса такими компаниями как ICU дают студентам уверенность, что участие в конкурсе поможет получить актуальные для их профессии знания и навыки. Студенты самоотверженно готовятся к своим выступлениям и постоянно приятно удивляют судей-практиков рынка. Как правило, студенты-финалисты получают предложения по трудоустройству в ведущих украинских компаниях сразу по окончании конкурса», - отметила Анна Анзина, административный директор CFA Society Ukraine.

Команда-победитель будет представлять Украину среди стран EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) на следующем этапе соревнований, который состоится в Аммане (Иордания). Если украинские студентки одержат победу и на этом этапе, ICU профинансирует защиту CFA Level 1 для всех участников команды.

Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.



Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

CFA Soсiety Ukraine - украинская ассоциация инвестиционных профессионалов, которая является частью международного CFA Institute. В ассоциацию входят более 300 инвестиционных профессионалов. Всего CFA Institute объединяет 170+ тыс. участников в более чем 160 странах мира.

Ассоциация работает над внедрением этических и профессиональных стандартов CFA в украинской инвестиционной отрасли, популяризирует квалификацию CFA, которая является международным стандартом для профессионалов в области инвестиций, и обеспечивает своим участникам возможности для непрерывного профессионального развития.