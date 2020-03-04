Государство продало центральный автовокзал Киева и 5 автостанций за 231 млн грн

4 марта, 2020, 16:12

Фонд государственного имущества Украины продал предприятие "Киевпассервис" за 230, 89 млн грн. Оно управляет центральным автовокзалом Киева и пятью автостанциями в Киеве

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда государственного имущества Украины.

Аукцион по продаже "Киевпассервис" состоялся 4 марта. По данным Фонда госимущества, в нем приняло участие 3 участника, а цена продажи выросла с начальной цены на 18%.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь", - прокомментировал аукцион глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.