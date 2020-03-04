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Espreso.tvОбществоГосударство продало центральный автовокзал Киева и 5 автостанций за 231 млн грн

Государство продало центральный автовокзал Киева и 5 автостанций за 231 млн грн


фото: censor.net
Фонд государственного имущества Украины продал предприятие "Киевпассервис" за 230, 89 млн грн. Оно управляет центральным автовокзалом Киева и пятью автостанциями в Киеве

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда государственного имущества Украины.

Аукцион по продаже "Киевпассервис" состоялся 4 марта. По данным Фонда госимущества, в нем приняло участие 3 участника, а цена продажи выросла с начальной цены на 18%.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь", - прокомментировал аукцион глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

 

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