Фракция "Европейская Солидарность" требует от власти прекратить преследование Украинского КиберАльянса
Об этом заявили народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" София Федына и Яна Зинкевич во время брифинга в парламенте, пишет пресс-служба партии.
"Украинское государство в разных плоскостях скатывается к тоталитарному недемократическому государству, имеющему образы коллективного, "советского" концлагеря, поскольку права на свободу слова уже нет. Права на выражение собственного мнения нет, права на оборону своего государства также нет. Яркий пример - преследование активных участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", - отметила Федына.
"Организация "Ukrainian Cyber Alliance" с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений. Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими пришельцами, чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, которые довели до ситуации с расстрелами на Майдане, власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство", - отметила она.
Яна Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" прислали соответствующие запросы к главе Национального полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием исключить преследование активистов организации "Ukrainian Cyber Alliance".
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