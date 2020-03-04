Фракция "Европейская Солидарность" требует от власти прекратить преследование Украинского КиберАльянса

4 марта, 2020, 14:50

Власть должна прекратить преследование участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", которые с первых дней войны прилагали немало усилий для защиты киберпространства нашего государства.

Об этом заявили народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" София Федына и Яна Зинкевич во время брифинга в парламенте, пишет пресс-служба партии.

"Украинское государство в разных плоскостях скатывается к тоталитарному недемократическому государству, имеющему образы коллективного, "советского" концлагеря, поскольку права на свободу слова уже нет. Права на выражение собственного мнения нет, права на оборону своего государства также нет. Яркий пример - преследование активных участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", - отметила Федына.

"Организация "Ukrainian Cyber Alliance" с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений. Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими пришельцами, чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, которые довели до ситуации с расстрелами на Майдане, власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство", - отметила она.

Яна Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" прислали соответствующие запросы к главе Национального полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием исключить преследование активистов организации "Ukrainian Cyber Alliance".