Это было правительство Зеленского и сегодня избирается второе его правительство, - Порошенко

4 марта, 2020, 19:46

Порошенко считает, что очевидны просчеты в сфере безопасности, в области международных отношений, что является прямой задачей президента страны

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Я не буду перечислять всех просчетов в сфере безопасности, в международной сфере, включая разведение сил, включая разрушение коалиции мировой, что является прямой задачей верховного главнокомандующего, президента страны. Огромные проблемы есть в социальной сфере - индексация пенсий, о которой упомянул Зеленский. Это замедление роста заработных плат. Это непоступления средств в госбюджет и проблемы с выплатами субсидий, и проблемы с импортом электроэнергии. Еще раз хочу подчеркнуть, это было правительство Зеленского и сегодня избирается второе правительство Зеленского ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что позиция "ЕС" остается неизменной - делать все возможное для того, чтобы продолжить движение Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Будем делать все возможное для того, чтобы поддержать Украину в защите тех результатов, которые были достигнуты в предыдущие 5 лет. Искренне желаю второму правительству Зеленского и премьеру Шмыгалю успехов. Хочу сказать, что успех Украины, которого мы так заждались в течение этого года. Это искренне. Это никакой не троллинг. Имеем ли мы на сегодняшний день в этом убеждения? Увы но нет. Скамейка запасных пуста ", - добавил пятый президент.