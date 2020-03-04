Это было правительство Зеленского и сегодня избирается второе его правительство, - Порошенко
Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Я не буду перечислять всех просчетов в сфере безопасности, в международной сфере, включая разведение сил, включая разрушение коалиции мировой, что является прямой задачей верховного главнокомандующего, президента страны. Огромные проблемы есть в социальной сфере - индексация пенсий, о которой упомянул Зеленский. Это замедление роста заработных плат. Это непоступления средств в госбюджет и проблемы с выплатами субсидий, и проблемы с импортом электроэнергии. Еще раз хочу подчеркнуть, это было правительство Зеленского и сегодня избирается второе правительство Зеленского ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что позиция "ЕС" остается неизменной - делать все возможное для того, чтобы продолжить движение Украины в Европейский Союз и НАТО.
"Будем делать все возможное для того, чтобы поддержать Украину в защите тех результатов, которые были достигнуты в предыдущие 5 лет. Искренне желаю второму правительству Зеленского и премьеру Шмыгалю успехов. Хочу сказать, что успех Украины, которого мы так заждались в течение этого года. Это искренне. Это никакой не троллинг. Имеем ли мы на сегодняшний день в этом убеждения? Увы но нет. Скамейка запасных пуста ", - добавил пятый президент.
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