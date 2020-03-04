Экс-главарь "ДНР" стал главой администрации в столице российской Калмыкии

4 марта, 2020, 09:46

Бывший главарь группировки "ДНР" Дмитрий Трапезников стал главой администрации столицы региона Калмыкия, города Элиста

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Депутаты городского собрания избрали Трапезникова на эту должность большинством голосов. Ранее конкурсная комиссия определила четырех кандидатов.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Элисты в прошлом году. В течение осени местные жители массово протестовали против этого решения, требуя вернуть прямые выборы главы города. Организаторы акций отмечали, что элистинцы ничего не знали о Трапезникове: им его "привезли", и это возмутило людей.

В Кремле назначение Трапезникова признали, что соответствует российскому законодательству, а глава Калмыкии Бату Хасиков назвал его "антикризисным менеджером, колоссальный опыт которого в восстановлении Донбасса необходим для восстановления хозяйства Элисты".

Местных жителей, которые участвовали в акциях против Трапезникова, неоднократно штрафовал суд.

Дмитрий Трапезников родился в другом российском городе, Краснодаре, но когда ему был один год, его семья переехала в украинский Донецк. С 2010 до 2012 года Трапезников работал заместителем председателя совета Петровского района Донецка. Во время вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на сторону боевиков и стал "заместителем главы Совета министров" в группировке "ДНР". После убийства 31 августа 2018 г. главаря "ДНР" Александра Захарченко Трапезников в течение недели исполнял его обязанности.